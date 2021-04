Suspeitos de assaltos morrem ao enfrentar PM no bairro do Curuçambá

Mais um confronto entre policiais militares e homens suspeitos de envolvimento com o mundo do crime ocorreu na Região Metropolitana de Belém, na madrugada desta quarta-feira (27), resultando na morte de dois deles, no bairro do Curuçambá, em Ananindeua.

De acordo com informações da Polícia Militar, quatro homens estavam se preparando para cometer assaltos no bairro, quando foram interceptados por quatro guarnições militares, por volta de 1 hora da madrugada de hoje, na passagem Beira Rio.

Os bandidos não se intimidaram e abriram fogo contra os policiais, que reagiram, segundo a PM, atingindo mortalmente dois deles, que ainda foram levados para a UPA do Distrito Industrial, mas não resistiram. Os outros dois homens do bando conseguiram fugir.

Um dos mortos foi identificado como Breno Mateus de Sousa Nascimento, o Breninho, que já tinha passagens pela polícia. O outro ainda não tinha sido identificado.

Os policiais militares apreenderam com os dois uma pistola calibre ponto 40, pertencente à Polícia Civil do Pará, um revólver calibre 38, além de uma porção de maconha, embaladas e prontas para venda.

