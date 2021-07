Suspeitos de atentado contra policial penal estavam com arma de outro agente morto

Os dois suspeitos presos na manhã desta segunda-feira, 19, que invadirem um condomínio após ataque frustrado a um policial no Tapanã, estavam coma arma de outro agente penal, morto no último dia 10 de julho.

Um deles é Leandro Sales, acusado de ter atirado no agente penal Wellington Cláudio Lima, quando ele estava dentro da sua residência no Conjunto Grajaú, em Ananindeua. Segundo a PM, a arma apreendida com Leandro e outro comparsa na manhã de hoje seria arma do agente Wellington.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o suspeito nega a acusação.