Suspeitos de tentativa de fraude em concurso da PM vão responder em liberdade por falsidade ideológica

Antônio Carlos do Nascimento Junior e Lailton de Souza Monteiro Rodrigues, presos em flagrante na última terça-feira (2), antes do início do teste de aptidão física (TAF), que ocorreria no quartel do 3° Batalhão de Polícia Militar (BPM), em Santarém, no oeste do Pará, vão responder processo por falsidade ideológica em liberdade. O teste é uma das etapas do curso de formação de Praças da Polícia Militar do Pará (CFP).

Nesta quarta-feira (3), o juiz Claytoney Passos Ferreira, plantonista da 1ª Vara Criminal de Santarém, revogou a prisão dos dois suspeitos, que chegaram a ser levados para a triagem do complexo penitenciário do município, na comunidade de Cucurunã, na região do Eixo Forte.

O candidato Antônio Carlos Nascimento Junior passou pelas três primeiras etapas do concurso da Polícia Militar e estava apto a participar do teste de aptidão física. Contudo, por se considerar incapaz para realizar a prova, contratou Lailton de Souza Monteiro Rodrigues, personal treiner, para fazer o teste no lugar dele.

Antes do início do teste, no entanto, a dupla foi presa. Eles já estavam sendo monitorados pelo Núcleo Regional de Inteligência da PM (NRI), e receberam voz de prisão em flagrante.

“Considerando a alteração legislativa do art. 310, II, do CPP, passo a analisar os requisitos da custódia preventiva: há materialidade e indícios de autoria, estes demonstrados pelas declarações das testemunhas inquiridas em sede extrajudicial. Contudo, compulsando os autos, denoto que não há representação pela decretação de prisão preventiva, o que vedaria, em tese, a decretação da aludida prisão de ofício, de forma que se faz necessária a decretação da liberdade provisória, sem fiança. Deste modo, adotem-se as medidas cabíveis, com a expedição do alvará de soltura”, destacou em sua decisão o juiz plantonista.

Entenda o caso

O trabalho integrado entre a Corregedoria-Geral e o Centro de Inteligência (CInt) da PM, levou a polícia conseguir informações sobre a tentativa de fraude, que iria ocorrer na sede do 3º BPM). O Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) foi notificado e os militares foram até o local e identificaram o suposto candidato no local, que realizou de forma ilegal o teste no lugar de outra pessoa.

Ao ser questionado, o suposto candidato não soube responder perguntas básicas como o nome da própria mãe. A PM ainda comparou o documento de identificação apresentado com o Formulário de Investigação de Antecedentes Pessoais (Fiap) e verificou que havia discordâncias nos documentos. Logo foi confirmada a tentativa de fraude. O suspeito ainda confessou que fez o teste no lugar de outra pessoa, em razão dela não estar em condicionamento físico para executar os exercícios.

O real candidato selecionado para executar o TAF aguardava do lado de fora do 3º BPM. Ele foi identificado pelos policiais e também confessou o crime, sendo preso em seguida. Ambos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Santarém para a realização dos procedimentos administrativos cabíveis. Um representante do Iades acompanha a apresentação dos suspeitos.

A 4ª etapa do concurso destinado à admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará começa hoje, dia 2, e segue até o próximo dia 8. A Corregedoria-Geral e o CInt da PM seguem atentos durante a aplicação das etapas, acompanhando os processos para evitar qualquer tentativa de fraude.

Fonte: O Estado Net