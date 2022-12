Suspeitos do assalto a bancos em Garrafão do Norte são transferidos para Belém

Uma ação integrada coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, através das Polícias Civil e Militar, transferiu quatro pessoas presas, suspeitas do roubo a duas agências bancárias, na última quarta-feira (30), no município de Garrafão do Norte, no nordeste estadual.

Após audiência de custódia realizada, na manhã deste domingo (4), com a juíza da comarca de Garrafão do Norte, onde o fato ocorreu, os presos foram conduzidos da delegacia de Nova Esperança do Piriá para a Central de Triagem da Marambaia, em Belém. Eles serão apresentados nesta segunda-feira (5), às 9h, na Delegacia Geral de Polícia Civil.

O juízo decidiu que em razão do roubo envolver uma agência estadual e uma agência da Caixa Econômica Federal, o caso será repassado à Justiça Federal. “A Polícia Civil vai concluir o inquérito policial e o processo judicial vai para a Justiça Federal, conforme decisão tomada após a audiência de custódia”, destacou o diretor de Policia do Interior, delegado Henisson Jácob.

Equipes da Coordenadoria de Recursos Especiais da Policia Civil (Core) e do Batalhão de Operações Especiais da Policia Militar (Bope) fizeram a escolta dos presos durante a transferência.

Prisões – As prisões foram feitas na sexta-feira (2) e no último sábado(3), na zona rural do município de Nova Esperança do Piriá. Na ação policial, outros quatro suspeitos foram a óbito, após resistirem à ação policial efetuando disparos contra os agentes.

Durante as ações articuladas foram apreendidas ainda 17 armas, sendo 15 armas longas e dois revólveres, além de mais de 50 kg de munições, explosivos, coletes balísticos e rádios comunicadores. Também foram apreendidos cerca de 7 quilos de entorpecentes, e uma quantia de aproximadamente R$ 40 mil, em espécie.

Força-tarefa – As diligências, por toda a região onde ocorreu o crime, seguem em andamento. As equipes especializadas, assim como os agentes locais, continuam nas buscas para a elucidação completa do fato. O reforço ostensivo continua sendo realizado para que a população da região possa ter seus direitos de ir e vir garantidos, até que todos os envolvidos no caso sejam localizados.

A Segup reforça que todos podem ajudar os agentes de segurança na busca pelos criminosos. Qualquer informação que possa auxiliar as forças policiais podem ser denunciadas pelo canal do Disque-Denúncia, 181 ou pelo WhatsApp (91) 98115-9181, onde podem ser enviadas as informações, em tempo real, através de fotos, vídeos e informações da localização. O sigilo e o anonimato são garantidos.

Fonte: Agência Pará/Foto: Alex Ribeiro/Ag Pará