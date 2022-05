“Sustentabilidade: Atitudes que transformam” é o tema da Semana de Meio Ambiente em Marituba

O Município de Marituba vai realizar a programação da Semana do Meio Ambiente, com o tema “Sustentabilidade: Atitudes que transformam”, o evento tem o foco nas atividades que visam a reflexão e ações concretas perante a sustentabilidade do município.

A abertura do evento terá inicio no dia 5 de maio, com a realização do Arraial Sustentável, das 18h as 22h onde ocorrera a apresentação da programação da Semana do Meio Ambiente, Feira de Adoção do projeto AUmmigos, doação de mudas, homenagem aos garis, desfile de miss e mister pets, apresentação de quadrilhas, feira de produtos sustentáveis e show com o arraial da Pavulagem.

A programação será até o dia 10 de junho. Durante a semana vai haver oficinas, mesas redondas, praticas esportivas, alimentação e shows musical, além de atividades voltadas para a comunidade escolar, agricultores, e para a população em geral.

O evento encerra na manhã de sábado (10) das 9h as 12 horas, onde será realizada uma “Caminhada Ecológica nas Trilhas e Gincana Socioambiental” que será realizado na unidade de Conservação Refúgio da Vida Silvestre Metrópole da Amazônia.

Foto: Ary Brito