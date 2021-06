Switch já vendeu 20 milhões de unidades no Japão, diz Famitsu

Não há dúvidas de que o Switch é bastante popular no Japão, e de acordo com uma estimativa divulgada no site da revista Famitsu, o console mais recente da Nintendo já vendeu mais de 20 milhões de unidades na terra do Sol Nascente.

Para os que gostam de números mais exatos, a conta feita pela equipe da publicação nipônica chegou ao número de 20.018.278 peças adquiridas. Esses dados foram provavelmente obtidos com base em informações dadas por varejistas parceiros e não devem ser tomados como uma palavra oficial da Nintendo.

Entretanto, a Nintendo estimou que até o final de março deste ano haviam sido vendidas cerca de 81 milhões de unidades do Switch ao redor do globo, com uma estimativa de chegar à casa de 110 milhões de consoles adquiridos mundialmente até o final de março de 2022 – o que pode aumentar ainda mais caso enfim tenhamos a confirmação da versão Pro.

Fontes

Twinfinite