Tá Selado entra em nova fase e reúne conselheiros para discutir aplicação de recursos

O Fórum de Participação Permanente da Prefeitura de Belém, o Tá Selado, entra em uma nova fase neste ano de 2022. E para marcar esse momento ocorreu neste sábado, 2, a plenária do Conselho da Cidade, no centro de eventos do Hotel Sagres, em São Brás.

O objetivo do Conselho da Cidade foi reunir os 232 conselheiros das setoriais de Belém, para alinhar as demandas e decidir de que maneira o orçamento municipal, aprovado em 2021, será aplicado nos bairros, distritos e segmentos da cidade nos próximos anos.

Foram apresentadas as obras aprovadas em 2021 pelo Tá Selado e a serem executadas neste ano de 2022. Após esse momento, os conselheiros puderam fazer intervenções para sanar dúvidas sobre os processos das execuções junto à coordenação do fórum.

Processo decisório – A moradora do Distrito Administrativo de Outeiro (Daout), Graciete Nascimento, é uma das conselheiras do Tá Selado que participaram do encontro deste sábado. “É de suma importância que estejamos inseridos nesses processos decisórios para a cidade. Ouvir a comunidade é muito importante e eu tenho certeza que, com o Tá Selado, vem coisas boas para Outeiro”, disse a conselheira.

A presença feminina foi maioria no encontro do Conselho da Cidade. Marilene Valente, conselheira do Distrito Administrativo da Sacramenta (Dasac), foi mais uma dessas mulheres que participaram do encontro e compõem o time de conselheiros do Tá Selado.

“Agora nessa nova fase nós já temos oficialmente recursos aprovados para realizar as obras e nós, conselheiros, iremos trabalhar nesses processo na fiscalização. O Tá Selado é esse elo entre o poder público e o cidadão”, pontuou Marilene Valente.

Durante a plenária, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, afirmou que “o Tá Selado é um exercício de empoderamento da população em busca de direitos”. Ele ainda disse que o Tá Selado busca mais representatividade no governo e agradeceu o tempo dedicado pelos conselheiros em favorecimento de uma cidade melhor e igualitária.

Próximas etapas – Após a realização do Conselho da Cidade devem ocorrer as plenárias dos conselheiros e conselheiras dos distritos administrativos e segmentos.

A próxima etapa do Tá Selado em 2022 serão as Plenárias Populares de Bairros e Segmentos, mobilizando a população de cada bairro para apresentar demandas da localidade relacionadas às obras previstas.

O Tá Selado – O Programa de Participação Cidadã Tá Selado foi lançado em 6 de maio de 2021, com objetivo promover a participação dos moradores dos 78 bairros e territórios de Belém.

O primeiro momento se deu com o lançamento da plataforma on-line Tá Selado, para a população apresentar propostas de melhoria à cidade. O processo teve a participação de 42 mil cidadãos em 2021.

Os dados foram sendo sistematizados pela coordenação do Tá Selado. A organização do programa iniciou-se em fevereiro de 2021 e seguiu até novembro com plenárias de propostas para os bairros, para compor o Plano Plurianual 2022/2025 e a Lei Orçamentária Anual (LOA 2022).

Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém/Foto: João Gomes