Tacimar Cantuária é a entrevistada do 21º episódio do Podcast de A Província do Pará

Foto: A Província do Pará

A radialista Tacimar Cantuária é a convidada especial do Podcast de A Província do Pará, episódio n° 21, que acontece nesta terça-feira (08), às 13h da tarde. O podcast traz grandes vozes da rádio paraense, em especial as vozes que fizeram ou que fazem parte do Grupo Marajoara. O Podcast será ao vivo nas redes sociais do Grupo Marajoara, no Youtube da Super Marajoara e de A Província do Pará, e na Rádio AM 1130. O Podcast com o entrevistado da semana é sempre reprisado na TV Marajoara no canal 50.1 aos sábados no horário das 19h.

Acompanhe ao vivo a entrevista com a radialista Tacimar Cantuária, uma grande artistas que se dedicou muitos anos a Rádio Marajoara e que foi uma das principais vozes das rádionovelas paraense.