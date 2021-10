Tadeu Schmidt passa horas falando do ‘BBB 22’ com Boninho e perde compromissos: ‘Vergonha’

Novo apresentado do reality contou que ‘furou’ uma reunião e perdeu um exame, já diretor da atração apenas comentou que ‘vem coisa boa por aí’

Os preparativos para o “BBB 22” seguem a todo vapor e, após Tadeu Schmidt ser oficialmente anunciado como o novo apresentador do reality, ele se encontrou com o diretor da atração, Boninho, em um restaurante japonês na última quarta-feira, 13. O Big Boss, apelido que Boninho ganhou ao longo das temporadas do “BBB”, postou uma foto desse encontro nas redes sociais e avisou: “Vem coisa boa por aí”. Tadeu deu mais detalhes desse encontro e disse que o papo com seu novo chefe rendeu tanto que ele perdeu todos os seus compromissos que tinha marcado no dia.

“Almoço às 13h30. Eu tinha um exame às 17h e uma reunião às 18h… Quando olhei no relógio, já eram 18h!!!!! Nem percebi!!! Só vi que o papo tinha rendido tanto quando o garçom veio dizer que estava acabando o turno dele, mas que outra equipe estava entrando! E a vergonha para explicar os compromissos furados?! Já aprendi a primeira lição: em dia de almoço com o chefe, não se marca mais nenhum compromisso”, escreveu o jornalista, que deixará o “Fantástico” em breve e será substituído por Maju Coutinho. O “Jornal Hoje”, que atualmente é apresentado por Maju, passará a ser comandado por César Tralli. A apresentadora Eliana, o ator Ary Fontoura, a jornalista Poliana Abritta e o ator Joaquim Lopes foram alguns dos artistas que reagiram a publicação de Boninho celebrando o encontro do diretor com o sucessor de Tiago Leifert.

Fonte Jovem Pan