Taekwondo paraense classifica atleta para torneio nacional no Rio de Janeiro

Foi realizada na cidade de Manaus- AM, a Copa Regional Norte de Taekwondo, no ginásio do Centro Estadual de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, com participação de 145 atletas representando os estados do Amazonas, Pará, Acre, Tocantins, Amapá, Rondônia e Roraima. A equipe paraense, sob comando do técnico Orlando dos Anjos, teve boa representatividade na competição, conquistando sete medalhas, sendo quatro de ouro, duas de prata e uma de bronze.

Os medalhistas foram os atletas Arthur Cruz, categoria 68kg; Cauã Benethon, 74kg; Eduardo Silva, 63kg; Rafael Fernandes, 55kg; Leonardo Alves, 48kg; Isadora dos Anjos, 44kg e Cláudio Carvalló, 45kg.

Isadora garantiu classificação para o Grand Slam [torneio nacional] no Rio de Janeiro, no ano de 2024.

A Copa Regional foi realizada pela Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTDK) e organizada pela Federação de Taekwondo do Estado do Amazonas (Ftkdam).

Os paraenses viajaram para Manaus com ajuda da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer – Seel. A federação local, agora, mira as competições locais. (Colaborou Braz Chucre/Ronabar)

Imagens: Divulgação/FPT