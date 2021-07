Taekwondo: Sorteio define adversários de brasileiros na Olimpíada

Brasil inicia confrontos no domingo (25

Os três atletas brasileiros do Taekwondo já sabem quem serão seus adversários no início da luta em busca de pódio na Olimpíada de Tóquio. Os oponentes foram conhecidos em sorteio realizado pela Federação Internacional. O peso-pena (até 68kg) Edival Pontes será o primeiro representante do país a competir no Jogos. O oponente será o turco Hakan Recber. A luta vai acontecer na madrugada de domingo (25), à 1h02 (horário de Brasília).

No mesmo dia, às 22h15, o peso-médio (até 80kg) Ícaro Miguel vai encarar o italiano Simone Alessio. Na sequência, é a vez da peso-médio (até 67kg) Milena Titoneli enfrentar a jordaniana Julyana Al-Sadeq às 23h. Todas as lutas serão realizadas no Centro de Convenções Makuhari Messe (Makuhari Messe Hall), na cidade de Chiba, na província de Chiba.

O Taekwondo estreou nos Jogos Olímpicos em Sydney-2000 (Austrália), entretanto a primeira medalha brasileira veio em Pequim-2008 (China), com a paranaense Natália Falavigna, que levou o bronze no confronto com a sueca Karolina Kedzierska. A segunda conquista do país foi na última edição dos Jogos Olímpicos, na Rio-2016. Na ocasião, o mineiro Maicon Andrade também colocou o bronze no peito após vencer o britânico Mahama Cho.