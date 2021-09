Tailândia fica sem registrar óbitos e internações por covid-19 nos últimos 22 dias

Até o último dia 08 de setembro, a cidade de Tailândia, no nordeste do Estado, ficou sem registrar internações e óbitos por covid-19 de moradores. A última morte registrada no município foi a de um senhor de 84 anos, mas que era morador de Nova Esperança do Piriá. Houve também uma baixa no número de casos confirmados pela doença nas últimas 24 horas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

A chegada de novas doses de vacina e, consequentemente, o avanço da vacinação, pode ter contribuido com a redução de casos não só aqui no estado, como também em todo país.

VACINAS

Em Tailândia, de acordo com a última atualização de 1º de setembro, da Secretaria de Saúde, o município recebeu 71.400 doses de vacinas, sendo que foram aplicadas 37.536. Dessas, 25.413 em 1ª dose; 8.632, em 2ª dose; e 3.491 em dose única dos laboratórios Butantã/Coronavac, Astrazeneca/Oxfort e Janssen.

Fonte: Portal Tailândia

Foto: Ascom Prefeitura de Tailândia