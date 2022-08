Tailândia: menina de 4 anos é abusada sexualmente pelo tio, acusado foi preso

O 45º Batalhão de Polícia Militar prendeu no início da madrugada desta terça-feira (02), Clemilson Assis da Conceição, acusado de abusar sexualmente da sobrinha, de apenas 4 anos de idade.

O crime ocorreu no bairro Vila Macarrão, bairro periférico de Tailândia, nordeste do Pará, depois que a menina foi passar a tarde de ontem (1) na casa acusado, que é irmão do pai da garota.

Os policiais do 45º BPM foram acionados por um médico do Hospital Geral de Tailândia (HGT), para onde a criança foi levada pelos pais, se queixando de dores nas partes intimas após a visita na casa do tio.

Clemilson Assis, de 24 anos, foi preso pelos policiais militares no conjunto Daniel Berg, pouco tempo após a polícia ser acionada. O acusado foi encaminhado à delegacia da cidade, onde deve ser enquadrado por estupro de vulnerável.

Fonte: Portal Tailândia