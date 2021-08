Tailândia: Motociclista morre ao colidir com carreta bitrem parada na PA-150

Um motociclista morreu ao colidir na traseira de uma carreta bitrem que estava parada na pista da rodovia PA-150, no município de Tailândia, no nordeste do Pará. O acidente aconteceu por volta de 5h30 desta quarta-feira (18), às proximidades do Distrito Palmares.

O ciclista, que foi identificado como Luís Gonzaga, de 40 anos, morreu no local. Segundo informações, ele estava indo para o trabalho, quando colidiu com a carreta.

O motorista da carreta, que não teve o nome divulgado, justificou que estava parado na pista da rodovia, porque o veículo apresentou um problema mecânico. Ele contou que fez sinalização, para indicar veículo parado, e foi para Tailândia à procura de um mecânico.

No entanto, familiares de Luís Gonzaga negam que o local estivesse sinalizado, o que teria provocado o acidente. A carreta foi apreendida e o motorista levado para prestar depoimento na Delegacia de Polícia Civil.

A Polícia Civil aguarda o laudo da Perícia Criminal, para saber se o motorista teve ou não qualquer culpa no acidente, que vitimou o motociclista.

