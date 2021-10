Tailândia: motorista morre após carro cair de ponte e ficar submerso em rio

Um motorista de 61 anos, identificado como José Fernandes, morreu nesta quarta-feira (13), após o veículo que ele conduzia cair de uma ponte na vicinal Pindorama, em Tailândia. O veículo ficou submerso no igarapé.

Uma guarnição da Polícia Militar que fazia rondas pela vila Macarrão foi informada por um morador que passou no local e avistou o carro submerso na água. Os policiais acionaram uma equipe de Corpo de Bombeiros e encontraram o corpo do motorista.

A vítima é José Fernandes, de 61 anos, que estava sozinho no veículo. “Zé da Pipoca” como era bastante conhecido na cidade, saiu da propriedade rural dele por volta das 17h de ontem (12), segundo o caseiro.

O corpo só foi retirado de dentro do carro, por volta das 14h pelos Bombeiros. Familiares estiveram no local acompanhando a remoção do corpo, e confirmaram que a vítima sofria problemas de saúde.

A hipótese provável é que José Fernandes tenha passado mal no volante e caindo com o carro no igarapé, já que o corpo não apresentava sinais de violência. Mesmo assim foi encaminhado ao IML.

Fonte: Portal Tailândia