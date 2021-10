Tailândia: mulher de 48 anos teve 80% do corpo queimado após descarga elétrica

Uma paciente de 48 anos foi transferida neste domingo (10) após sofrer queimaduras em 80% do corpo após uma descarga elétrica, em Tailândia, nordeste do Pará.

O caso aconteceu na tarde de ontem (9), na casa de um dos filhos da mulher. De acordo com a família, no momento da descarga a rede elétrica da residência passava por reparos.

A transferência ocorreu na manhã deste domingo (10) ao hospital Metropolitano, em Ananindeua.

Após as queimaduras, a mulher foi levada ao Hospital Geral de Tailândia (HGT), onde ficou internada até a manhã de hoje.

A paciente estava há uma semana no município, de onde veio visitar filhos e netos. No momento do embarque á Belém, no aeromédico, a mulher estava estável.

Outra paciente

No mesmo voo para Belém, onde a paciente de queimadura embarcou, um idoso também foi transferido depois de sofrer um acidente de carro na noite de ontem.

