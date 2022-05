Tailândia ofertará manicure, maquiadora e cabeleireira grátis no dia da mães

Com o dia das mães que se aproxima, o município através da Prefeitura de Tailândia, nordeste do estado, divulgou a programação de ações que serão realizadas no próximo domingo (08), data de comemoração das mães em 2022.

A celebração é um evento que acontece em várias partes do mundo, e tem como intuito comemorar o amor. Em Tailândia, elas poderão ter um dia de “rainha”, forma carinhosa que muitos filhos intitulam suas mães.

A programação, que foi iniciada hoje na quadra de esportes da escola Santo Antônio na vila Aui-Açu, contará com brincadeiras, sorteios, apresentações, palestras e ações na área de cuidados estéticos, veja:

Corte de cabelo

Designer de sobrancelha

Maquiagem

Esmaltação de unha

Os atendimentos iniciam as 08h, e serão realizados na sede do município e em comunidades. Veja os locais:

05/05 – Aui-Açu (Quadra da escola Santo Antônio)

06/05 – Turi-Açu (Quadra Deolinda Maia)

07/05 – Distrito Palmares (Quadra da Praça da Igreja)

08/05 – Tailândia (Galpão da Praça do Povo)

Fonte: Portal Tailândia