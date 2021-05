Tailândia realiza reconstrução da Ponte do Badarote

Na Ponte sobre o Rio Moju, na Vicinal do Badarote, aconteceu um acidente com caminhão que “acertou a ponte quando fazia manobra de ré”, foi o que relatou os moradores da área. Essa ponte cumpre um papel importante no transporte da população de diversas vicinais para a zona urbana.

Através da Vicinal 12, há o acesso a Ponte do Badarote, até a Vila do Incra, Itabocal, Vila Amorim, ao município de Mocajuba e toda essa região do Moju.

No sentido de reconstruir a ponte, a Secretaria de Obras, junto com a Secretaria de Transportes, já está providenciando a madeira para o início da obra da ponte prevista para essa terça-feira, 25 de maio.

“Por enquanto está liberado o trânsito de motos, pedestres, bicicletas e carros de pequeno porte. A partir de amanhã começaremos o trabalho na base da ponte, só aguardamos a serraria entregar a madeira”, disse o secretário de transportes.

