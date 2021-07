TAILÂNDIA – Um dos “juízes” do tribunal do crime morre após reagir à prisão

Um dos homens acusados de participar do “tribunal do crime” de Tailândia, responsável por, ao menos, três execuções naquele município da Região do Baixo Tocantins, nordeste paraense, teve o mesmo destino das vítimas, após ser localizado por guarnições da Polícia Militar.

Identificado como Francisco Kauan Rufino e conhecido como “Caíque”, o acusado foi morto a tiros por ter, segundo a ocorrência registrada na Delegacia da Polícia Civil da cidade, reagido à ação da Polícia Militar, portando uma arma caseira, atirando contra os agentes de segurança pública.

O suspeito ainda foi levado pelos policiais ao Hospital Geral de Tailândia, mas já chegou morto. Familiares fizeram o reconhecimento do corpo de “Caique”, acusado de participação nos assassinatos de um casal, que foi torturado com requintes de crueldade e teve a casa incendiada, e de uma jovem que foi executada.

Ambos os crimes foram filmados pelos assassinos e divulgados nas redes sociais, provocando revolta na população. O encontro do acusado com a Polícia Militar ocorreu na tarde de ontem (2), na Vicinal 7, na zona rural do município. Os policiais haviam recebido informações sobre o local onde os bandidos estavam escondidos e seguiram para lá. De acordo com a ocorrência, os policiais foram recebidos a tiros ao chegaram a uma propriedade rural, na vicinal 7.

Além de Francisco Kauan Rufino, a polícia identificou como envolvidos nas mortes do casal Creusa Silva da Conceição e Ricardo, e da jovem Érica da Silva, os nacionais Henrique Brito Moreira, o “Ferrugem”, e Gustavo Silva da Costa, que também estão com mandados de prisão preventiva expedidos pela justiça.

Conforme a ocorrência, “Ferrugem” e o outro comparsa conseguiram escapar por um matagal. Uma arma de fabricação caseira, com um estojo vazio, foi apreendida pelos policiais e apresentada na delegacia da cidade.

Por Paulo Jordão

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Divulgação