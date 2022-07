Tailândia volta a registrar casos de Covid-19; 42 novos em 24h

O boletim epidemiológico divulgado na terça-feira (12) pela Prefeitura de Tailândia, nordeste do estado, mostra que o município voltou a registrar casos positivos de Covid-19.

O boletim mostra que em 24h foram positivados 42 novos casos do vírus no município. O aumento no número de casos acontece em esfera nacional, o Ministério da Saúde teme uma quarta possível onda.

O Prefeito de Tailândia, Paulo Jasper ‘Macarrão‘, tem enfatizado a necessidade da vacinação. Desde o surgimento da vacina, o município disponibiliza o imunizante nas unidades de saúde e também de maneira itinerante através da Carreta da Saúde.

De acordo com o vacinômetro, mais de 114 mil doses do imunizante já foram aplicadas na população, em Tailândia.

