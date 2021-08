Talibã testa helicóptero norte-americano deixado pelas tropas afegãs

O Talibã assumiu o controle de equipamentos militares dos Estados Unidos. Os itens estavam sob posse do exército afegão depois de o grupo extremista retomar o poder, no dia 15 de agosto.

O jornalista paquistanês Ali Raza, âncora do jornal Roze TV, compartilhou, em suas redes sociais, um vídeo que mostra integrantes do grupo fundamentalista a bordo de helicópteros do modelo UH-60 Black Hawks.

Olyntho Vieira, embaixador do Brasil responsável pelo Paquistão, Afeganistão e Tajiquistão, já havia informado que alguns aviões da frota militar Super Tucano teriam ficado sob posse do Talibã no país, mas a especulação era que o movimento não teria pilotos.

Segundo o portal R7, 25 senadores republicanos escreveram, no dia 18 de agosto, uma carta direcionada a Lloyd Austin, secretário de Defesa dos EUA, afirmando estar indignados com as imagens dos membros do Talibã pilotando um dos helicópteros.

“Proteger os ativos dos EUA deveria estar entre as principais prioridades do Departamento de Defesa dos EUA, antes de anunciar a retirada do Afeganistão”, ressaltaram os senadores no documento.

Os americanos investiram cerca de US$ 83 bilhões, equivalente a R$ 435 bilhões, para equipar as forças militares afegãs nos últimos anos.

Um relatório divulgado em 2017 pelo Government Accountability Office revelou que, entre 2003 e 2016, foram enviados mais de 75 mil veículos, 599 mil armas, 162 equipamentos de comunicação e 208 aeronaves dos EUA para o Afeganistão.