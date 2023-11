Tânia Barbosa será aclamada nova presidente da AABB

A associada Tânia Barbosa será aclamada no próximo sábado, 18, através da Assembleia Geral Ordinária, a nova presidente da Associação Atlética Banco do Brasil – AABB para o quadriênio 01/01/2024 a 31/12/2027. O pleito será realizado na sede campestre, tendo a primeira chamada para as 11 horas, e em segunda chamada às 11h30min. Pelo fato de haver somente uma chapa inscrita e legalizada junto a Comissão Eleitoral, denominada “Mais Avanços, o Trabalho Continua” encabeçada por Tânia Barbosa e Arnaldo Torres Lemos, respectivamente, presidente e vice-presidente tem grande plano para soerguer agremiação bancária em diversos setores, principalmente, nas áreas esportivas, sociais e culturais. Serão também eleitos efetivos e suplentes dos conselhos Deliberativo, Administrativo e demais categorias admitidas até 90 dias antes das eleições em dia com suas obrigações sociais, conforme determina o estatuto através do artigo 14 das eleições.

A presidente da Comissão Eleitoral, Maria de Nazaré Farias do Couto, adotou todas as diretrizes objetivando o sucesso do pleito.

“Tudo foi feito dentro daquilo que recomenda o estatuto, dentro da lisura imperdível que optei pela minha credibilidade que está dentro de mim, pois o faço com muito entusiasmo”, disse Nazaré do Couto.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar