Tanque de peixes são feitos com garrafas pet recicladas em Oriximiná

As comunidades do município de Oriximiná, que ficam nos arredores do rio Trombetas, estão recebendo um projeto que utiliza garrafas PET (polietileno tereftalato), na construção de tanques de peixes. De acordo com O Liberal, o analista ambiental Nivaldo da Silva, afirma que cerca de 9 mil garrafas são coletadas por mês, e que metade dessas garrafas são enviadas as comunidades para que sejam reutilizadas na ação do projeto, um processo que economiza cerca de R$ 35 mil reais, que são destinados a projetos sociais desse tipo.

Para a construção de cada reservatório, são utilizados uma média de 500 a 1.000 unidades de PET. As banbonas (equipamentos que auxiliam na estabilidade da estrutura) são substituídas por garrafas, o que faz com que os tanques flutuem e torne o uso sustentável. Ainda segundo a fonte, coordenadora do Programa de Educação Socioambiental (PES) da MRN, argumenta sobre a importância dessa reutilização: “Além de conscientizar os comunitários sobre o reaproveitamento das garrafas e promover a educação ambiental quanto ao descarte correto do resíduo, é realizada a capacitação para ensiná-los a usar as garrafas com segurança, na fabricação dos tanques. Para isso, a equipe investiu em pesquisas em parceria com a universidade regional para otimizar essas construções”.

Os tanques de peixes com bambonas, que antes duravam de 3 a 5 anos; afundavam com a ação do tempo e do desgaste do material, agora duram mais e tem matéria prima disponível, além de serem mais firmes e mais seguros.

As mudanças feitas pela ação do projeto, foram bem aceitas pelas comunidades, e a empresa vêm trabalhando junto a comunidade de forma integrada em diversas áreas e junto à população.

Redação: Paola Queiroz

Foto: Reprodução / Yuri Moura (RMN)