Tapajós e Independente ficam no empate no Estádio do Souza, em Belém

A bola rolou na manhã desta quarta-feira, 2, para a partida atrasada da primeira rodada da primeira fase do Campeonato Paraense de 2022. Tapajós e Independente Tucuruí se enfrentaram no Estádio Francisco Vasques, o Souza, em Belém. As duas equipes entraram em campo com o propósito de pontuar na tabela de classificação, com Boto da Amazônia vindo de derrota e o Galo Elétrico de um triunfo.

Com o primeiro tempo equilibrado, as equipes não conseguiram chegar ao gol adversário e as emoções ficaram para a etapa derradeira. O Tapajós aproveitou para abrir a contagem com o gol de Índio, aos 16 minutos. Só que o Independente foi valente e correu atrás do empate, conseguindo com o tento de Raílson, de pênalti, aos 33 minutos. Placar final: Tapajós 1 x 1 Independente.

O resultado de empate deixou o Tapajós com apenas um ponto dentro do Grupo B. Já o Independente foi a quatro pontos e igualou Castanhal e Remo dentro do Grupo C da competição estadual. O Parazão segue com três jogos no sábado, 5, e três jogos no domingo, 6, pela terceira rodada.

Por Fábio Relvas

Fonte: Blog Zé Dudu