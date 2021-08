Tapajós Recebe Navio Hospital Para Comunidade Ribeirinha

O navio da Universidade Federal Do Oeste Do Pará Abaré, está fazendo atendimento as comunidades ribeirinhas na região do rio Tapajós, a iniciativa começou nesta terça-feira e será prolongada por dez dias.

Serão atendidas 40 comunidades na região, o grupo de profissionais de saúde que estarão na linha de frente do atendimento, envolve médicos, enfermeiros e técnicos autorizados pela Prefeitura de Santarém para prestar o serviço a comunidade.

Entre os serviços disponibilizados destacam-se as consultas médicas de enfermagem, odontologia, testes rápidos; coleta de PCCU; vacinas de rotina, contra a influenza e contra a covid-19, além dos serviços, à comunidade será contemplada com medicamentos e kits de higiene bucal.

A iniciativa de levar o atendimento para comunidade ribeirinha que infelizmente nem sempre podem se deslocar até o centro da cidade para receber atendimento, já é realizada pela quinta vez esse ano, na qual trabalha em parceria com a Santa Casa de São Paulo, ONG Zoé e Projeto Semear Sorriso.

As outras parcerias são com o conselho Municipal de Saúde, o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Santarém(STTR), o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade(ICMBio), o Projeto Saúde e Alegria(PSA) e a Universidade Federal do Oeste do Pará( Ufopa).

