TAPAJÓS X PAYSANDU | PARAZÃO | 09-03-2022 

Nesta quarta-feira (9) é dia de futebol, e quem entra em campo é o Tapajós e o Paysandu pelo jogo de ida das quartas de final do Parazão. A partida do Campeonato Paraense inicia as 9h30 da manhã no Estádio do Souza, em Belém.

O Tapajós vem lutando por uma vaga na semifinal do estadual, a equipe vem enfrentando grande dificuldades desde quando iniciou a primeira rodada, de acordo com o presidente do Tapajós, Sandeclei Monte, horário e campo de futebol vem sendo um dos problemas, pois o dia e o horario do jogo não foi um pedido do clube, que até tentou utilizar o campo da Tuna, porém a Tuna não quis alugar para o período da tarde por conta das chuvas.

O Estádio Colosso do Tapajós está passando por obras no momento, o presidente do clube conta que as despesas para disputar o Parazão são altas e que chega gastar em uma única partida R$ 15 mil reais.

Já o Paysandu que após ser goleado de 4 a 0 pelo Castanhal na última rodada da primeira fase do Parazão, precisa encarar o Tapajós com força total nesta quarta-feira (9) e tentar manter sua ótima atuação na primeira fase que foi derrubada após a goleada do Castanhal em cima dos bicolores.

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira