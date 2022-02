TAPAJÓS x PAYSANDU | Parazão | 13-02-2022

Daqui a pouquinho a bola vai rolar no campo, Tapajós e Paysandu vão disputar a 5 rodada do Parazão 2022. O duelo deste domingo (13) vai acontecer no Estádio Francisco Vasques, o Souza, em Belém às 9h30 com narração de Frank Souza e comentários de Pio Netto ao vivo em nossos canais de comunicação.

Tapajós que vem sendo o lanterna do Grupo B, com apenas 4 pontos, vai ter que suar a camisa se quiser vencer o líder do campeonato paraense. A equipe do Tapajós esta sem treinador desde a última derrota para o Clube do Remo, na partida de hoje é provável que Jorgeney seja o técnico.

O Paysandu entra em campo mais confiante, pois o time vem tendo um ótimo desempenho no campeonato com 100 % de aproveitamento, o time sofreu apenas um gol até agora, se o time vencer novamente, as chances aumentam para compor as quartas de final.

Assista ao vivo em:

Facebook.com/supermarajoara

YouTube.com/supermarajoara

www.grupomarajora.com.br

www.supermarajoara.com.br

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira