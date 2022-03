Na manhã deste domingo (20) Tapajós e Paysandu se enfrentam, a partir das 09h30, no Estádio Souza, na capital paraense. A partida é válida pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paraense 2022.

Tapajós foi classificado na ultima rodada da primeira fase, e escapando do rebaixamento. a equipe tem duas vitorias, três empates e três derrotas. Na sua jornada dentro da competição o time somou 6 gols e sofreu sete.

Já o seu adversário Paysandu, que depois de ter levado quatros gols e ter feito apenas um, resultou na eliminação do maior do norte da Copa do Brasil. Pelo Parazão os bicolores tiveram a melhor campanha diante da primeira fase, porem na rodada final, sofreu de 4 a 0 para o castanhal.

O jogo terá transmissão ao vivo pela Super Marajoara com narração de Carlos Magno, reportagem de Gabriel Freitas e comentários de Pio Netto.

Acesse:

YouTube.com/supermarajoara

Facebook.com/supermarajoara

www.grupomarajora.com.br

www.supermarajoara.com.br

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira