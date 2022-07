Tapiocaria e Mercado da Vila de Mosqueiro apresenta variação de preços nos produtos

A Secretaria Municipal de Economia (Secon) e o Departamento Intersindical de Pesquisa e Estudos Socioeconômicos (Dieese-pa) divulgaram nesta sexta-feira (8), as variações dos preços na Tapiocaria de Mosqueiro e no Mercado Municipal da Vila.

De acordo com o estudo da Secon com o Dieese/PA, realizado no último final de semana de junho na Tapiocaria de Mosqueiro, foram os seguintes: café preto (R$2,00 a R$4,00), café com leite (R$3,00 a R$4,00), cuscuz (R$ 5,00 a R$6,00), mingau (R$ 7,00 a R$8,00), tapioca com manteiga (R$4,00 a R$5,00), tapioca com queijo (R$6,00 a R$8,00) e tapioca molhada (R$5,00 a R$6,00).

O Mercado Municipal da Vila, também foi alvo das pesquisas dos principais pescados consumidos, e também da carne bovina, a pesquisa foi feito junto com a Secon e o Dieese.

A variação de preço no mercado ficaram da seguinte forma: dourada (R$25,00 a R$27,00), filhote (R$35,00 em todos os boxes pesquisados), pescada amarela (R$35,00 em todos os boxes pesquisados), pescada branca (R$18,00 a R$20,00), tambaqui (R$18,00 em todos os boxes pesquisados) e o tamuatá (R$20,00 em todos os boxes pesquisados).

Sobre á carne bovina, o produto de primeira sofreu a variação de R$55,00 a R$65,00) e a carne de segunda (R$23,00 em todos os boxes pesquisados.

Foto: Beto Messias / Colaboração