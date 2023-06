Tarcísio estima valor milionário com venda do Palácio dos Bandeirantes

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estuda a venda de 36.954 imóveis de propriedade do Estado, entre eles, o Palácio dos Bandeirantes, localizado no Morumbi e atual sede do governo paulista.

Como parte de um plano de desinvestimentos em ativos públicos, a medida pode gerar uma receita de R$ 320 milhões aos cofres paulistas, segundo dados da Secretaria de Gestão e Governo Digital.

Também conforme a secretaria, a meta do governo é “otimizar a ocupação de imóveis próprios e alienar os ociosos”.

Nessa semana, Tarcísio de Freitas assinou um contrato com a Fundação Instituto de Pesquisas para realizar um estudo sobre a viabilidade de transferência da administração do governo para o centro de São Paulo. A mudança geraria R$ 500 milhões em novos investimentos na capital e seria concluída em oito anos.

Uma das propostas é a construção de um prédio nos Campos Elísios, bairro da região central, para receber a estrutura da administração paulista. O local também teria restaurantes e lojas.

A ideia com a mudança, de acordo com o governador de São Paulo, é revitalizar o centro de São Paulo, reduzir custos para o Estado, além de integrar o trabalho das secretarias.

