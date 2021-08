Tarcísio Meira faz ‘diálise contínua’ enquanto intubado com Covid-19

O boletim médico de Tarcísio Meira, de 85 anos, e Glória Menezes, de 86, foi divulgado nesta terça-feira (10). O casal está internado no Hospital Israelita Albert Einstein com Covid-19, sendo que Tarcísio está intubado e Glória se recuperando. Os dois receberam a segunda dose da vacina contra o coronavírus em março de 2021. É importante lembrar que nenhuma vacina tem 100% de eficácia, mas ser vacinado é de extrema importância para a diminuição dos casos graves e da circulação do vírus.

“O senhor Tarcísio se encontra em tratamento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com apoio de ventilação mecânica invasiva e diálise contínua. A senhora Glória está se recuperando bem, em apartamento, e em desmame de oxigênio nasal”, diz o comunicado. Em entrevista ao jornal O Globo, Tarcísio Filho falou sobre a saúde dos pais. “O pai está estabilizado, está bem. Está respondendo bem. Eu fiquei feliz porque ele está respondendo bem aos procedimentos todos. Foi a notícia que eu tive. E a mãe está bem mesmo, ela está no quarto. Está com uma tossinha. Eles estão bem”, explicou.

