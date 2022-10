Tarcísio promete fazer governo “técnico” em São Paulo

Em seu primeiro pronunciamento oficial após a vitória, o governador eleito do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), prometeu fazer um governo “técnico” à frente da maior economia do país.

O novo governador anunciou que irá tirar uma semana de recesso para descansar, mas que dará início à transição estadual logo após. Segundo ele, os 100 primeiros dias de governo serão focados na questão social, em especial moradores de rua e dependentes químicos, educação e saúde.

– Somos governador de todos; vamos tirar projetos do papel, investir no social – declarou.

Dentre as primeiras ações do governo, Tarcísio também elenca a retomada de algumas obras, geração de emprego e políticas de transferência de renda. Segundo ele, sua equipe de transição deve permanecer igual a que foi sua equipe de campanha, citando a liderança de Guilherme Afif Domingos (PSD).

Tarcísio reafirmou que pretende acabar com a obrigatoriedade das vacinas aos servidores públicos, dizendo acreditar na conscientização das pessoas. Segundo ele, se houver conscientização, os servidores devem se vacinar. Ele também citou que irá avaliar a permanência das câmeras dos uniformes dos policiais militares e a privatização da Sabesp.

A partir de segunda-feira (31), inicia-se a transição do governo estadual. Durante a transição, a gestão do atual governador, Rodrigo Garcia (PSDB) estima deixar em caixa cerca de R$ 30 bilhões ao ex-ministro, o que equivaleria a seis folhas de pagamento. Mais cedo, Garcia parabenizou Tarcísio pela vitória e desejou sucesso em seu governo.

– Faremos a transição que o povo de São Paulo espera, com transparência e diálogo. Entregarei um estado pronto, para um inédito salto de desenvolvimento, contas em dia e mais de R$ 30 bilhões para investimentos – declarou o tucano, em publicação no Twitter.

Com a vitória do candidato do Republicanos, quebra-se a hegemonia do PSDB no Estado, que dura quase 30 anos. Garcia ficou em terceiro lugar na corrida estadual.

