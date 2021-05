Tarde de empates dá sequência à oitava rodada do Brasileiro Feminino

Inter e Avaí/Kindermann e Real Brasília e Flamengo não saem do 1 a 1

Os dois primeiros jogos desta segunda-feira (17) pela Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro Feminino terminaram empatados. No estádio Cristo Rei, em São Leopoldo (RS), Internacional e Avaí/Kindermann ficaram no 1 a 1. Mesmo placar de Real Brasília e Flamengo, que se enfrentaram no estádio Ciro Machado do Espírito Santo, o Defelê, em Ceilândia (DF).

O resultado no interior gaúcho levou as Gurias Coloradas para o quinto lugar do Brasileiro Feminino, com 14 pontos. As Leoas Avaianas subiram para oito pontos e encerram a oitava rodada na 11ª colocação. Com o empate no Distrito Federal, o Rubro-Negro chegou aos dez pontos e permanece na nona posição, uma atrás da zona de classificação às quartas de final. As Leoas do Planalto, com 12 pontos, ultrapassaram a Ferroviária e estão em sétimo, dentro do G8.

Antes de a bola rolar nos jogos, o minuto de silêncio às vítimas do novo coronavírus (covid-19) contemplou também uma homenagem ao presidente e fundador do Avaí/Kindermann, Salezio Kindermann, falecido na noite de sábado (15) por complicações causadas pelo vírus. As jogadoras do time catarinense atuaram com uma faixa preta no braço em sinal de luto.

Com a bola rolando no Cristo Rei, o Internacional saiu na frente. Aos 15 minutos, a atacante Mileninha puxou a bola para a perna esquerda, na entrada da área, e arrematou para abrir o placar. Aos 35, a atacante Larissa, cobrando pênalti, deixou tudo igual.

Na etapa final, Bárbara evitou a vitória colorada duas vezes. Aos 36 minutos, a goleira salvou primeiro com os pés em finalização de Luana, frente a frente, e depois, no rebote, esticando-se no ângulo para impedir o gol da também atacante Wendy Carballo. Nos acréscimos, a camisa 1 ainda defendeu, com a ponta dos dedos, o chute cruzado pela esquerda da zagueira Isa Haas dentro da área.

No Defelê, o Real Brasília saiu na frente do Flamengo. Aos 22 minutos, Gadu recebeu da também atacante Dani Silva dentro da área e chutou no contrapé da goleira Kaká. O empate saiu dez minutos depois. A lateral Sorriso cobrou falta na área pela esquerda, a goleira Flávia saiu mal do gol e a defesa das Leoas deixou a zagueira Cida livre para concluir para as redes. Na etapa final, cada time teve ao menos duas boas chances de ficar em vantagem, mas as finalizações não saíram com precisão.

Jogos de domingo

No domingo (16), apenas o Cruzeiro saiu de campo vitorioso no Brasileiro Feminino. As Cabulosas receberam o Napoli no Sesc Alterosas, em Belo Horizonte, e venceram por 3 a 0. A volante Capelinha e as meias Mayara Vaz e Duda balançaram as redes. As mineiras subiram para o décimo lugar, com oito pontos, enquanto as catarinenses permanecem na lanterna, com três pontos.

Assim como o Avaí/Kindermann nesta segunda, o Napoli também entrou em campo com faixas pretas no braço, demonstrando luto pela morte de Salezio Kindermann. O dirigente era gestor do time, que surgiu em 2017.

Nos demais jogos de domingo, o único empate com gols ocorreu no estádio de Pituaçu, em Salvador, entre Bahia e São José, que ficaram no 1 a 1. A zagueira Silvana, contra, colocou as anfitriãs na frente, mas a atacante Verônica igualou para as paulistas. As Mulheres de Aço somam quatro pontos, na 15ª e penúltima colocação. As Meninas da Águia, com oito pontos, desceram para o 13º lugar, entrando na zona de rebaixamento.

Na parte de cima da tabela, o clássico entre Santos e Palmeiras terminou empatado sem gols na Vila Belmiro, em Santos (SP). A goleira Michelle, das Sereias da Vila, foi o destaque da partida, com ao menos duas defesas importantes em chutes da atacante Bia Zaneratto. As alvinegras permanecem em quarto lugar, com 15 pontos, enquanto as alviverdes foram para 18 pontos, ainda na ponta. As Palestrinas, porém, podem cair para a segunda posição se o Corinthians vencer o Grêmio nesta segunda, às 20h (horário de Brasília), no Parque São Jorge, em São Paulo.

O placar também não foi alterado no empate entre Ferroviária e São Paulo, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). O Tricolor está em terceiro lugar no Brasileiro Feminino, com os mesmos 15 pontos do Santos, ficando à frente pelo saldo de gols. As Guerreiras Grenás, que tiveram um gol da atacante Ludmilla anulado por impedimento (que não ocorreu), ocupam a oitava posição, com 11 pontos.

Por Lincoln Chaves – Repórter da TV Brasil e da Rádio Nacional – São Paulo

Edição: Fábio Lisboa