Tarifa da travessia da hidrovia Santarém/Aninduba tem reajuste e passa a custar R$ 103,24

O valor da tarifa da travessia da hidrovia Santarém/Aninduba/Santarém, em Santarém, no oeste do Pará, sofreu reajuste de 16%, conforme consta em decreto municipal nº 944/2021, assinado pelo prefeito Nélio Aguiar e publicado no Portal da Prefeitura nesta quarta-feira (3). A operadora concessionária do serviço é a empresa Camila Navegação e Transportes. Com o aumento, o valor base referente ao automóvel padrão, que antes custava R$ 89,00 passa a custar R$ 103,24 e, a partir desse referencial, ficam assim definidos os valores dos outros veículos dependendo do porte.

O passageiro avulso, que antes pagava R$ 13,69 agora vai pagar R$ 15,88 para fazer a travessia. As novas tarifas passaram a valer a partir da zero hora do próximo dia 9 de agosto. O Conselho Municipal de Transportes (CMT), aprovou o reajuste da tarifa da travessia no último dia 27.

Aqui você confere os valores atuais e os preços reajustados que vão começar a valer na próxima segunda-feira.

A tabela de preços da travessia é classificada por classe de veículos: Veículos de carga, que inclui carreta convencional, caminhão truck longo, caminhão truck, caminhão toco longo, caminhão toco, caminhão 3/4 longo, caminhão 3/4 e combinação de transporte de veículo (cegonheira).

Na classe de Tratores e máquinas de terraplanagem estão inclusos os pula pula pequeno, pula pula grande, trator D-4, Trator D-5 e D6, Trator D-7, trator D-8, D-9 e D-10, moto niveladora, pá mecânica pequena, pá mecânica grande (pá carregadeira), pé de carneiro e rolo compactador, mini escavadeira, escavadeira retroescavadeira e moto scraper.

Na classe dos automóveis se encaixam os automóveis grandes, automóvel médio, automóvel pequeno.

Na classe dos utilitários estão utilitário grande, utilitário médio, utilitário pequeno.

Já na classe de transporte coletivo estão incluídos os ônibus e micro-ônibus.

Nas demais categorias estão: caixão, triciclo e quadriciclo, motocicleta, animal de grande porte, bicicleta e passageiro avulso.

Fonte: O Estado Net

Créditos: Divulgação