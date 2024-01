Tarifa do transporte coletivo urbano municipal tem reajuste de 5% e passa a vigorar a R$ 4,20 a partir desta quarta-feira, 3

Com o compromisso inabalável de oferecer um serviço de transporte coletivo de qualidade e sustentável, a Prefeitura Municipal de Santarém informa um ajuste tarifário essencial para a manutenção e aprimoramento contínuo do serviço prestado à comunidade. A partir desta quarta-feira, 3, informamos que a tarifa do transporte coletivo urbano municipal sofrerá um ajuste de 5%, alcançando o valor de R$ 4,20 (quatro reais e vinte centavos) conforme Decreto Municipal nº 1.006/2023. Este reajuste, com intervalo de doze meses, está rigorosamente em linha com a necessidade de corrigir a inflação do período, garantindo a estabilidade e a eficiência do sistema de transporte público.

A meia-passagem estudantil será de R$ 1,40 (hum real e quarenta centavos).

É imprescindível compreender que este reajuste, abaixo da inflação do mesmo período, menor que o valor estipulado pelo Conselho Muncipal de Transportes, e também inferior ao aumento do salário mínimo, é fundamental para assegurar a qualidade, segurança e modernização dos serviços oferecidos aos cidadãos de Santarém.

Reafirmamos o nosso compromisso em buscar constantemente alternativas que equilibrem a qualidade dos serviços prestados com tarifas acessíveis, promovendo o bem-estar da população e o desenvolvimento da cidade.

Como parte integrante deste Decreto, a Prefeitura Municipal de Santarém informa que as empresas concessionárias devem adotar regras específicas de arredondamento para facilitar as transações monetárias em moedas fracionadas (centavos). Essas diretrizes estarão em vigor para simplificar e agilizar os pagamentos no contexto da tarifa do transporte coletivo urbano.

Estas normativas foram estabelecidas visando à praticidade e fluidez nas transações monetárias do sistema de transporte público, garantindo que o processo de pagamento e troco seja eficiente para os usuários.

A Prefeitura de Santarém ratifica seu comprometimento em manter um diálogo transparente e responsável com a população. Este ajuste tarifário é uma medida essencial para garantir um transporte coletivo cada vez mais eficiente e adequado às necessidades de todos os munícipes.

ATUALIZAÇÃO TARIFÁRIA

Em complemento ao Decreto nº 1.006/2023, de 29 de dezembro de 2023, informamos os ajustes tarifários específicos para os distritos e regiões intramunicipais de Santarém, em conformidade com a necessidade de manutenção e aprimoramento dos serviços oferecidos em cada localidade.

Alter do Chão: Tarifa Integral: R$ 5,00 (reajuste de 5% – anterior R$ 5,00), Tarifa Estudantil: R$ 1,68 (anterior R$ 1,70)

Boa Esperança: Tarifa Integral: R$ 6,44 (reajuste de 5% – anterior R$ 6,45), Tarifa Estudantil: R$ 2,14 (anterior R$ 2,15)

