Tarifa Social: bairros de Belém e Ananindeua recebem mutirão até sexta-feira, 11

Ação da Equatorial Pará busca cadastrar potenciais clientes que possuem direito ao benefício de até 65% na conta de energia.

Para os clientes de baixa renda que ainda não se cadastraram na Tarifa Social, nesta semana a Equatorial Pará realiza mutirões em diversos pontos de Belém e Ananindeua para oferecer o serviço à população. Além disso, o público também tem a oportunidade de negociar débitos e trocar lâmpadas incandescentes e fluorescentes pelas de LED. De 7 a 11 de agosto, das 8h30 às 12h, a programação ocorre no bairro Centro de Ananindeua, e nos bairros do Tapanã e Terra Firme, na capital paraense. No bairro do Parque Verde, o mutirão é realizado nos dias 7, 10 e 11 de agosto, também das 8h30 às 12h.

A Tarifa Social é um benefício do Governo Federal que concede até 65% de desconto na tarifa de energia. Para fazer a inscrição é necessário ter comprovação de renda de até meio salário mínimo por membro familiar e estar inscrito no CadÚnico, com o número atualizado do NIS ou BPC, além de apresentar documentos pessoais como RG, CPF e uma conta de energia do titular.

De acordo com Cleiton Soares, analista de Relacionamento da Equatorial Pará, a distribuidora analisa os bairros com o maior número de potenciais clientes da Tarifa Social para poder organizar ações que atinjam esse público que tem direito ao benefício, mas ainda não é cadastrado.

“Essa é uma ação itinerante, então, se em uma semana um bairro não foi abrangido pela iniciativa, ele pode ser contemplado na próxima. Realizamos uma força-tarefa, pois nossa intenção é fazer com que todos os clientes aptos à Tarifa Social possam ser cadastrados”, destaca Cleiton.

Conheça mais sobre os outros serviços oferecidos:

Lâmpadas de Led

Através do Programa de Eficiência Energética, da distribuidora de energia, que visa incentivar o consumo sustentável, os clientes também podem realizar a troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas de led. Com o uso das luminárias de led, as famílias podem ter uma economia de até 80% na iluminação residencial. Para realizar a troca, é necessário apresentar RG e CPF do titular da conta e ainda estar em dia com a distribuidora. Cada cliente poderá trocar até cinco lâmpadas.

Negociação de débitos

Cada cliente terá o seu caso analisado individualmente. Podem participar do mutirão de negociação os clientes com pelo menos três faturas em atraso, além dos consumidores que tenham parcelamento junto à distribuidora. É necessário levar o documento de identificação com foto e os números de RG e CPF e as faturas a negociar.

Serviço:

1 – E+ Comunidade – Tapanã

Onde: Organização de Entidades Comunitárias Ecológicas do Estado do Pará – (conjunto Parque Arthur Bernardes, rua B – N °9, bairro do Tapanã)

Quando: 7 a 11 de agosto

Hora: das 8h30 às 12h

1 – E+ Comunidade – Parque Verde

Onde: CadÚnico- (Avenida Augusto Montenegro, ao lado do condomínio Cidade Jardim II, Parque Verde)

Quando: 7, 10 e 11 de agosto

Hora: das 8h30 às 12h

3 – E+ Comunidade – Terra Firme

Onde: Usina da Paz- (Passagem Belo Horizonte, N ° 56, Terra Firme – Belém)

Quando: 7 a 11 de agosto

Hora: das 8h30 às 12h

4 – E+ Comunidade – Ananindeua

Onde: Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (Semcat) – (rua Cláudio Sanders, Nº 102 – bairro Centro)

Quando: 7 a 11 de agosto

Hora: das 8h30 às 12h

Foto: Divulgação