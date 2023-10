Tarifa Social: confira locais e horários para realizar cadastro no benefício que concede até 65% de desconto na conta de energia

Mutirões ocorrem em diversos bairros de Belém e Ananindeua durante esta semana. Equatorial também disponibiliza outros serviços aos clientes durante a programação da iniciativa.

Nesta semana, os clientes da Equatorial Pará de Belém e Ananindeua poderão realizar o cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica durante os mutirões de serviços da distribuidora espalhados pelos bairros destes municípios. Em Ananindeua, a ação ocorre no Centro, de 16 a 20 de outubro, das 8h30 às 14h. Já na Capital paraense, a iniciativa está no Parque Verde, de 16 a 20 de outubro, das 8h30 às 16h; no Jurunas, de 17 a 21 de outubro, das 9h às 12h e das 14h às 16h30, com exceção do último dia que será apenas pelo turno da manhã, e no bairro do Mangueirão exclusivamente no dia 21 de outubro, das 8h30 às 12h.

Vale destacar que para fazer a inscrição no benefício, que concede até 65% de desconto na tarifa, é necessário ter comprovação de renda de até meio salário mínimo por membro familiar e estar inscrito no CadÚnico, com o número atualizado do NIS ou BPC, além de apresentar documentos pessoais como RG, CPF e uma conta de energia do titular.

Além do cadastro na Tarifa Social, em todos os mutirões, os clientes também poderão ter acesso a outros serviços como a troca de lâmpadas incandescentes e fluorescentes pelas de led, que são mais econômicas, e negociação de débitos. Além disso, exclusivamente na programação do bairro do Jurunas haverá o E+ Reciclagem, com o recebimento de resíduos, e a inscrição para o curso de Geração de Renda, com 30 vagas destinadas às pessoas que buscam a profissionalização do próprio negócio.

Lâmpadas de led

Através do Programa de Eficiência Energética, da distribuidora de energia, que visa incentivar o consumo sustentável, os clientes também podem realizar a troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas de led. Com o uso das luminárias de led, as famílias podem ter uma economia de até 80% na iluminação residencial. Para realizar a troca, é necessário apresentar RG e CPF do titular da conta e ainda estar em dia com a distribuidora. Cada cliente poderá trocar até cinco lâmpadas.

Negociação de débitos

Cada cliente terá o seu caso analisado individualmente. Podem participar do mutirão de negociação os clientes com pelo menos três faturas em atraso, além dos consumidores que tenham parcelamento junto à distribuidora. É necessário levar o documento de identificação com foto e os números de RG e CPF e as faturas a negociar.

E+ Reciclagem

O programa tem como objetivo realizar a troca de materiais recicláveis por desconto na fatura de energia. Os resíduos recicláveis aceitos são: papel, plástico e metal, além de potes de vidro com tampa de plástico, destinados à Santa Casa de Misericórdia para armazenamento de leite materno.

Geração de Renda

Os interessados no curso Geração de Renda, no bairro do Jurunas, devem fazer inscrição no lugar da ação ou pelo link (https://tinyurl.com/4y8r3euj). Após este momento inicial, haverá o processo de seleção dos alunos para definir as 30 vagas em cada turma. Será feito um diagnóstico que levará em consideração alguns critérios como por exemplo ser maior de 18 anos, não possuir CNPJ, não ser cadastrado como microempreendedor individual e ter disponibilidade de 4 horas diárias, durante uma semana, para frequentar presencialmente as aulas do curso.

Serviço:

1 – E+ Comunidade – Ananindeua (Centro)

Onde: Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (Semcat) – (rua Cláudio Sanders, Nº 102 – bairro Centro)

Quando: 16 a 20 de outubro

Hora: das 8h30 às 14h

2 – E+ Comunidade – Belém (Parque Verde)

Onde: Central do Cadastro Único (avenida Augusto Montenegro – ao lado do Condomínio cidade jardim II- Parque Verde)

Quando: 16 a 20 de outubro

Hora: das 8h30 às 16h

3 – E+ Comunidade – Belém (Jurunas)

Onde: Usina da Paz (travessa Quintino Bocaiúva, entre Bernardo Sayão e travessa Honório José dos Santos, Jurunas)

Quando: 17 a 21 de outubro

Hora: das 9h às 12h e das 14h às 16h30, com exceção do dia 21 que será apenas pelo turno da manhã

4 – E+ Comunidade – Belém (Mangueirão)

Onde: Conjunto Catalina (praça do Açaí)

Quando: 21 de outubro

Hora: 8h30 às 12h

Foto: Divulgação