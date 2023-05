Tartaruga marinha é encontrada desovando na Praia do Atalaia, em Salinópolis

O que antes parecia improvável no principal balneário do litoral paraense devido ao grande fluxo de visitantes, agora está se tornando cada vez mais comum. Na madrugada desta quinta-feira (18), uma tartaruga marinha da espécie Lepidochelys olivacea (tartaruga oliva) foi encontrada em processo de desova na Praia do Atalaia, em Salinópolis, na região Nordeste.

O que antes parecia improvável no principal balneário do litoral paraense devido ao grande fluxo de visitantes, agora está se tornando cada vez mais comum. Na madrugada desta quinta-feira (18), uma tartaruga marinha da espécie Lepidochelys olivacea (tartaruga oliva) foi encontrada em processo de desova na Praia do Atalaia, em Salinópolis, na região Nordeste.

O animal foi identificado por pescadores da região cavando um ninho próximo a duas barracas. A Polícia Militar do Pará (PM) e o Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foram acionados para acompanhar o fenômeno natural. Após a tentativa de desova, por volta de 06 h, a tartaruga retornou ao mar em segurança.

Monitoramento – Até o momento, mais de 200 ovos de tartarugas estão em desenvolvimento nas adjacências da Unidade de Conservação (UC) Monumento Natural do Atalaia, gerenciada pelo Ideflor-Bio. O Projeto de Monitoramento de Desova de Tartarugas Marinhas (PMDTM) acompanha a evolução dos quelônios, e na última terça-feira (16) conseguiu instalar o primeiro transmissor via satélite em uma tartaruga marinha na região Norte do Brasil.

O equipamento foi alojado em uma fêmea adulta da espécie Eretmochelys imbricata (tartaruga-de-pente), encontrada no município de São João de Pirabas, próximo a Salinópolis. Além de registrar toda a trajetória da tartaruga, os transmissores informam sobre o comportamento de mergulho dos animais (frequência, duração, profundidade), assim como a temperatura da água.

Os especialistas afirmam que, dessa forma, será possível entender mais sobre a história natural desses animais. Caso uma tartaruga marinha seja encontrada viva, em atividade reprodutiva ou morta, o PMDTM solicita que a população entre em contato pelo telefone (91) 99374-6768.

O acompanhamento é feito por biólogos e pesquisadores da Mineral Engenharia e Meio Ambiente, empresa que executa o PMDTM. A iniciativa é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Por isso, a empresa monitora áreas de desova de tartarugas no litoral paraense.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação