Tartarugas em extinção são resgatadas em Aveiro, sudoeste do Pará, após denúncia de comércio ilegal

Animais, da espécie Tracajá, foram encontrados dentro de embarcações. Materiais de pesca também foram apreendidos pela Polícia Ambiental.

A Polícia Ambiental divulgou nesta quarta-feira (8) informações sobre o resgate de duas tartarugas em risco de extinção, no município de Aveiro, sudoeste do Pará. A operação partiu de denúncias sobre o comércio ilegal dos animais na comunidade Cauassu-ê-Pá. As tartarugas foram encontradas em embarcações, junto com materiais de pesca predatória.

Após as denúncias, policiais militares e um agente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) abordaram três embarcações, no último domingo (5). Em uma delas foi encontrada uma tartaruga com cerca de 0,47 centímetros, pesando 10kg. Em outro barco foi apreendida uma outra tartaruga, de 18 centímetros, pesando 800g.

Uma das tartarugas resgatada pesava 10kg. — Foto: Reprodução/PMPA

A polícia informou que os animais foram conduzidos para a base do Tabuleiro de Monte Cristo, área de reprodução protegida de tartarugas da Amazônia. As tartarugas receberam cuidados realizados por agentes de proteção ambiental e foram devolvidas para o seu habitat natural.

Em ambas as embarcações foram apreendidos materiais de pesca predatória, com aproximadamente 100 anzóis. Os barcos também foram apreendidos pela polícia.

Os animais estavam em embarcações com material de pesca predatória. — Foto: Reprodução/PMPA

Espécie em extinção

As tartarugas da espécie ‘Tracajá’, são quelônios que integram o grupo de animais mais perseguidos da Amazônia, uma vez que os ovos da espécie fazem parte da cultura alimentar da região. Ações de proteção ambiental são feitas no período de desova para coibir a caça e preservar a espécie da extinção.

FONTE G1 PA