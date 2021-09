Tartarugas em extinção são resgatadas pela Polícia Ambiental no município de Aveiro

Duas tartarugas da espécie Tracajá (Podocnemis-unifilis) foram resgatadas por no município de Aveiro, localizado no sudoeste do Estado. A espécie de tartaruga da Amazônia, que corre risco de extinção, atualmente está no período de desova.

Populares denunciaram pessoas que estavam comercializando os animais na comunidade Cauassu-ê-Pá. Com o apoio de um agente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama, os policiais militares foram até a comunidade e abordaram três embarcações.

No segundo barco abordado, foram encontrados uma tartaruga da espécie com cerca de 0,47 centímetros pesando 10kg e objetos de pesca. Em outra embarcação, os policiais apreenderam uma outra tartaruga de 18 centímetros, pesando 800g e dois espinheis (instrumento de pesca), contendo aproximadamente 100 anzóis. Os barcos foram apreendidos, assim como os objetos de pesca.

As tartarugas foram apreendidas em embarcações que realizavam a pesca ilegal da espécie. (foto: Ascom PM)

Os animais foram conduzidos para a base do Tabuleiro de Monte Cristo, onde receberam cuidados realizados pelos agentes de proteção ambiental e em breve serão devolvidas para o seu habitat natural. O local que costuma ser visitado pelos moradores é uma área de reprodução protegida de tartarugas da Amazônia, que contribui para a redução do risco desses animais desaparecerem da natureza.

Espécie em extinção

As tartarugas Tracajá são espécies de quelônios que integram o grupo de animais mais perseguidos da Amazônia, uma vez que os ovos da espécie fazem parte de hábitos culinários na região. As ações de proteção ambiental são feitas no período de desova para coibir a caça e preservar a espécie da extinção.

Fonte: Portal Tailândia