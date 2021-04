Taxa de iluminação pública garante ampliação do serviço em Belém e distritos

A qualidade da iluminação pública transforma uma cidade trazendo mais segurança e bem-estar para a população, proporcionando condições para o esporte e o lazer em ruas, parques e praças públicas. Por isso a secretaria municipal de Urbanismo (Seurb) através da diretoria de Iluminação Pública, segue a determinação da atual gestão de investir fortemente na manutenção e ampliação da rede de iluminação pública de Belém.

Em quatro meses foram 6.638 atendimentos. No entanto, investimentos importantes foram realizados para iluminar praças e monumentos públicos. O projeto é expandir, com qualidade, a rede de iluminação pública para toda a periferia da cidade e nos distritos. “Essa expansão é a nossa meta. Já estamos trabalhando para zerar a significativa demanda reprimida que encontramos. E muito em breve teremos boas surpresas para fazer de Belém uma cidade mais iluminada”, promete Félix Negrão, diretor de Iluminação Pública da Seurb.

Os cidadãos podem contribuir para manter a cidade bem iluminada. A população já dá sua contribuição pagando a taxa de iluminação pública, que é a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (Cosip) cobrada por meio da fatura de consumo de energia elétrica emitida pela concessionária do serviço. A Cosip tem por finalidade o custeio do serviço de iluminação pública, que compreende a iluminação de vias, logradouros e demais bens públicos, bem como a instalação, a manutenção, o melhoramento e a expansão da rede de iluminação pública, além de outras atividades associadas.

Serviço: Atos de vandalismo e furtos que prejudicam o serviço de iluminação pública podem ser denunciados através dos números 153 ou 190. Para solicitar manutenção em postes de iluminação pública, o interessado deve identificar o número impresso no poste e ligar para 08004000300. A ligação deve ser feita de número fixo.

