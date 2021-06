Taxa de transmissão da covid cai no Brasil, aponta Imperial College

A taxa de transmissão da covid-19 caiu para 0,98 no Brasil, de acordo com levantamento do Imperial College de Londres, atualizado nesta terça-feira (29). É o número mais baixo das últimas quatro semanas. Na última, o dado era de 1,13. Indicadores de 1 por mais de 15 dias indicam que a pandemia pode estar sendo controlada no país.

O índice de contágio significa que cada 100 pessoas contaminadas transmitem a doença para outras 98 saudáveis. Dentro da margem de erro apresentada pela universidade, os dados brasileiros variam de 0,76 a 1,08.

O estudo também aponta a previsão de mortes para a próxima semana. No Brasil, o cálculo prevê de 11.300 a 14.600 óbitos causados pela covid nos sete dias a seguir. Na semana passada a previsão era de 16.300 mortes.

De acordo com dados das últimas 24 horas do Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde), a taxa de letalidade do coronavírus no Brasil é de 2,8% e a taxa de mortalidade por cada 100 mil habitantes é de 244,6. A média móvel de óbitos nos últimos sete dias é de 1.644 e a média móvel de novos casos é de 68.796, ambas com tendência de queda.

