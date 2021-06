Taxas de ocupação de leitos estão em queda em Belém

Os números da ocupação de leitos na capital paraense apresentam queda significativa nas últimas semanas. Nesta quinta-feira, 10 de junho, a taxa de ocupação de leitos clínicos é de 10% e a de UTI é de 37,50%, em Belém. Para o secretário municipal de Saúde, Maurício Bezerra, isso é reflexo da força-tarefa montada pela prefeitura de Belém e governo de estado para agilizar a vacinação da população do município. “A medida em que a gente avança no processo de vacinação e quanto mais pessoas a gente consegue vacinar com a primeira e a segunda doses, diminui o número de casos de pessoas doentes, diminui também o número de ocupação de leitos. Isso é positivo.”

Por um equívoco, foi divulgado na terca-feira, 08, que a taxa de ocupação de leitos em UTI estaria em 76,9%, mas o dado estava truncado. Nesta quinta-feira, 10, a Sesma divulgou a taxa de 37,5%.

Os dados epidemiológicos atuais mostram que no dia 1° de junho de 2021, o Estado do Pará somava 519.934 casos confirmados de Covid-19 e 14.577 óbitos. Belém, no mesmo período, apresentava 99.676 casos, que correspondem a 19% do total de casos de todo o Pará, e 4.744 mortes, o que significa 32,5% dos óbitos confirmados no estado.

O diretor de Vigilância à Saúde, Cláudio Salgado, comenta esses dados. “Entre dezembro de 2020 e maio de 2021 houve uma diminuição de 68,4% das notificações de casos em Belém. Diminuiu também em 31% os óbitos registrados no mesmo período.” Em dezembro de 2020 havia 7.802 casos notificados e em maio de 2021, o número de casos era de 2.462 notificações.

Imunização – Belém já aplicou até o momento 570.561 doses de vacinas contra a Covid-19. 365.647 das pessoas receberam a primeira dose, o que corresponde a 24,3% da população do município. Já 204.914 receberam a segunda dose, um percentual de 13,6% dos habitantes da capital. Até agora, foram usadas três diferentes tipos de vacina: Butatan/Coronavac, Astrazeneca/Covishield e Pfizer/Comirnaty.

A média móvel de óbitos por Covid no dia 31 de dezembro de 2020 era de 4,1% e alcançou 45,3% de mortes no dia 26 de março de 2021. Houve uma diminuição significativa para a média móvel de 1,7 óbitos por dia, em 31 de maio deste ano, e vem apresentando uma diminuição diária desde 4 de abril.

Sobre a ocupação de leitos, em dezembro de 2020, as taxas de ocupação de leitos clínicos era de 33,5% e as de UTI era 37,5%. Em março de 2021 chegaram a alcançar 89,9% e 83,9%, respectivamente. Em maio, as médias passaram para 47,3% dos leitos clínicos e 47,1 % nas UTIs. Os dados mostram que ocorreu uma queda de 48% e 43%, respectivamente.

A primeira onda de casos de Covid-19 em 2021 em Belém teve seu pico no mês de março. Entre as medidas adotadas para evitar o avanço da doença estão o lockdown, a ampliação de atendimentos clínicos, aplicação de testes rápidos na rede de saúde do município, ampliação no número de leitos clínicos e de UTI e a vacinação da maioria dos idosos e profissionais de saúde. De acordo com a Sesma, tudo isso ajudou na redução das taxas.

O secretário Maurício Bezerra ressalta que, embora os dados sejam bons, a doença continua fazendo vítimas. “Por isso é importante que a população continue se cuidando, lavando as mãos com frequência, usando máscara e o álcool em gel, além do distanciamento social. Todo mundo fazendo sua parte, vamos vencer a batalha contra essa doença.”

Fonte: agenciabelem.com.br