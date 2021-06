Táxis elétricos da Tesla são proibidos por comissão em Nova York

Um projeto da startup Revel de lançar uma frota de táxis elétricos da Tesla na cidade de Nova York foi frustrado pela Comissão de Táxis e Limusines (TLC), agência que regulamenta e licencia os táxis Medallion (amarelos) e também veículos de aluguel, vans e limusines de luxo na Big Apple.

Em votação realizada na terça-feira (22), a comissão, composta majoritariamente por representantes da comunidade, deliberou por cinco votos a um por negar a licença da Revel, que pretendia colocar nas ruas a sua frota de 50 táxis elétricos Model Y da Tesla. Após uma longa reunião, a comissão decidiu que não irá permitir a “outra empresa, capitalista ou não, inundar nossas ruas com carros adicionais”.

O presidente da TLC, Aloysee Heredia Jarmoszuk, explicou ao MarketWatch que não seria sustentável permitir um número ilimitado de veículo novos circulando em uma cidade com congestionamentos históricos de tráfego. Porém, o porta-voz afirmou que a Revel poderia operar se comprasse 50 carros a gás e, posteriormente, trocasse suas licenças para veículos elétricos.

A reação da Revel

Fonte: Revel Tesla/DivulgaçãoFonte: Revel Tesla

A Revel é uma startup conhecida pela sua frota de scooters elétricas em Nova York. Como é muito difícil conseguir uma licença para táxis na cidade, a empresa planejava utilizar incentivos fiscais da metrópole para acelerar o projeto de implantação de carros elétricos como táxis.

Após ter feito investimentos na adaptação do Model Y, adicionando uma tela ao banco traseiro e removendo o banco do passageiro da frente para criar mais espaço, o CEO da Revel, Frank Reig, afirmou ao site Electrek que a solução de compra de 50 veículos a gás é “a própria definição de limitar a concorrência no mercado”.

Segundo o executivo, além de uma experiência de táxi com emissão zero, a proposta da Revel oferecia tratamento justo e pagamento estável para motoristas, algo que a TLC pede há anos. Em entrevista coletiva, Reig afirmou que a empresa não desistiu de “ir às ruas” com seus elétricos.

Fontes: Marketwatch / Electrek