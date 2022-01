Taxista é encontrado morto dentro da própria casa em Itaituba

Na manhã desta quinta-feira (13), um homem que trabalhava como taxista foi encontrado morto dentro da própria casa, no Bairro Vitória Régia, em Itaituba, no sudoeste do Pará.

Gilberto Araújo da Silva, de 48 anos, era conhecido como “Gil” e morava sozinho. O corpo dele foi encontrado pelo cunhado.

No local, ainda foram encontrados um pedaço de madeira, uma corda e uma bilhete supostamente deixado por Gilberto para a família, o que não descarta a suspeita de suicídio.

A polícia foi acionada para averiguar a situação. O Instituto Médico Legal (IML) esteve no local para fazer a remoção do corpo e exames periciais serão realizados para confirmar a causa da morte.

Fonte: Portal Debate Carajás, com Roma News