Taxista que escondia maconha em compartimento secreto do painel é preso

Um taxista, flagrado com dois quilos de maconha, distribuídos em sete tabletes, escondidos em um compartimento secreto no painel frontal do seu carro, foi preso, na noite desta segunda-feira, na Rodovia Presidente Dutra, em Seropédica, na Baixada Fluminense. De acordo com as investigações, o equipamento era acionado de forma eletrônica, clicando sequencialmente em um botão atrás da seta e em outro próximo ao para-brisa. A droga seria fornecida a comunidades da Zona Sul do Rio.

Eduardo Santos Pinto vinha de São Paulo dirigindo um Space Fox táxi quando foi abordado por policiais da 12ª DP (Copacabana). Ele contou informalmente que a droga teria como destino o Complexo do São Carlos, na região central da capital fluminense.

O taxi, que continha um compartimento secreto para transporte das drogas Foto: Reprodução

Segundo a delegada Natacha Alves de Oliveira, titular da 12ª DP, Eduardo foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico interestadual de drogas e foi enviado ao sistema prisional.