Taylor Swift bate recorde de vendas com vinil de “evermore”

Taylor Swift prova a cada momento que é, de fato, a rainha do streaming e de muito mais! Após dominar as paradas digitais, a cantora conseguiu mais um feito histórico: é que o vinil do álbum “evermore”, lançado na última sexta-feira (28), vendeu mais de 40 mil unidades, em apenas três dias, se tornando a mair vendagem de um LP da Nielsen Soundscan, nos Estados Unidos.

Com isso, Swift ultrapassou o recorde estabelecido, até então, por “positions”, último álbum lançado por Ariana Grande. O disco vendeu 32 mil cópias nos EUA, no passado, número suficiente para torná-lo o LP #1 do país, com uma das mais impressionantes vendas em uma semana nos tempos modernos. Posto que, agora, pertence a Taylor.

.@taylorswift13‘s ‘evermore’ has officially broken the record for biggest vinyl sales week for any album in Nielsen history (40K+ through May 30). — chart data (@chartdata) May 31, 2021

Reconhecimento como compositora

O legado de Taylor Swift está sendo devidamente reconhecido na indústria musical! Vista como uma das mais expressivas compositoras de sua geração, a cantora, de 31 anos, foi anunciada, nesta segunda (24/05), como a grande homenageada na edição 2021 da NMPA (Nacional Music Publisher’s Association) como Songwriter Icon (Compositora Ícone). Com isso, ela se junta a nomes como Ryan Tedder, Alicia Keys, Amy Lee, entre outros. O evento acontece no dia 9 de junho.

Foto: reprodução/ @taylorswift Instagram

“Taylor Swift teve um ano sem precedentes de sucessos. Ela deu ao mundo a mais incrível escrita musical quando ele mais precisava, e ela continua a reescrever as regras quando o assunto é sua carreira. Ela sempre se identificou como compositora primeiro, e, ao fazer isso, inspira outros criadores de conteúdo”, disse a associação em nota.

Vale lembrar que Taylor foi homenageada também com status de Ícone no BRIT Awards 2021, quando discursou sobre os altos e baixos de sua carreira. O ano de glória surge após o ano passado, quando lançou dois álbuns, incluindo o Álbum do Ano, “folklore”, no Grammy, “evermore”, além das regravações de seu catálogo. Por isso, os olhos da NMPA se voltaram para loira.

Fonte:portalpopline.com.br