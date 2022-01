Taylor Swift quebra recorde de mais semanas no topo da parada de álbuns country da Billboard

Cantora de 32 anos superou os números de Shania Twain, considerada a artista country mais bem-sucedida da história

A norte-americana Taylor Swift continua quebrando recordes. Nesta sexta-feira, 7, a cantora se tornou a artista feminina com mais semanas em primeiro lugar na história da parada de álbuns country da Billboard. Os álbuns de Taylor chegaram a 99 semanas na posição 1, o recorte anterior era de Shania Twain com 97 semanas no topo.

Dona do hit ‘Man! I Feel Like a Woman’, Shania vendeu mais de 48 milhões de discos nos Estados Unidos e mais de 85 milhões em todo o mundo. É considerada a artista feminina mais bem-sucedida do country de todos os tempos. Apesar de ser muito conhecida no cenário pop, Taylor iniciou no country e ainda é classificada como cantora do gênero. Por outro lado, a loirinha de 32 anos tem estimativa de mais de 50 milhões de álbuns vendidos no mundo.

Fonte JP