TCE-PA é Selo Ouro de Transparência Pública￼

O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) recebeu o Selo Ouro de Transparência,

conforme divulgação dos resultados do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP) na

última quinta-feira, 17, durante o VIII Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, realizado no

Rio de Janeiro (RJ).





O Programa avaliou o nível de transparência ativa dos portais dos Poderes Executivo,

Legislativo e Judiciário e órgãos fiscalizados pelos Tribunais de Contas, incluídos os sites

mantidos pelas próprias instituições de controle externo. A Corte de Contas cumpriu de 75% a

95% dos itens considerados na avaliação. A iniciativa é promovida pela Associação dos

Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) e outras importantes instituições.



Segundo a Presidente do TCE-PA, Conselheira Lourdes Lima, o resultado indica a evolução do

Tribunal no cumprimento de sua missão constitucional. “É um resultado que reflete o nosso

trabalho, dando exemplo aos jurisdicionados para que tenham disponíveis informações

importantes, pois isso colabora para o exercício do controle social e, consequentemente,

melhora a prestação de serviços aos cidadãos”, destacou Lourdes Lima.



O levantamento da Atricon levou em conta critérios como acessibilidade, dados de contratos,

receita, despesas, diárias, folha de pagamento, gestão fiscal, o Serviço de Informação ao

Cidadão, informações institucionais e prioritárias. Foi examinada não só a existência dessas

informações no Portal Transparência, mas a sua disponibilização atualizada, precisa, em

linguagem clara, de fácil localização, em dados abertos e com a possibilidade de gravação em

diversos formatos, entre outras possibilidades.



O monitoramento foi realizado entre maio e novembro de 2022 diretamente no Portal

Transparência das instituições participantes e envolveu também o preenchimento de

questionário pelo órgão gestor da transparência ativa.



O estado do Pará em sua totalidade obteve o selo Diamante no quesito transparência na

administração pública.



A pesquisa alcançou cerca de oito mil portais públicos dos três Poderes, Tribunais de Contas,

Ministério Público e Defensoria Pública, abrangendo a União, o Distrito Federal, os 26 estados

e 4.191 municípios. Os resultados podem ser vistos no

link https://radar.tce.mt.gov.br/extensions/atricon2/panel.html



O Programa Nacional de Transparência Pública é uma iniciativa da Atricon em parceria com o

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT), o Instituto Rui Barbosa (IRB), o

Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC) e o Conselho Nacional de

Controle Interno (Conaci).



A entrega dos selos às instituições que se destacaram ocorrerá em solenidade ainda a ser

marcada.

Fonte: Ascom-TCE-PA

Fotos: Carol Viégas