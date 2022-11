TCE-PA faz doação de barquinhos de miriti ao Centro de Referência de Educação Infantil Prof. Orlando Bitar para ações pedagógicas

A tradicional exposição Canoas de Promesseiros, realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), encanta milhares de pessoas que visitam os espelhos d’água, onde são expostos os barquinhos, confeccionados da palmeira do miriti por artesãos de Abaetetuba, simbolizando a expressão cultural e a fé do povo paraense na procissão fluvial.

Após encantar milhares de pessoas que visitam o local, aproximadamente 100 barquinhos foram doados pela presidente do TCE-PA, conselheira Lourdes Lima, no último dia 28, ao Centro de Referência de Educação Infantil (CREI) Prof. Orlando Bitar. A escola foi a primeira a visitar a exposição na edição deste ano.

O objetivo é contribuir para as ações pedagógicas da instituição que atende crianças 535 crianças, com idade ente 2 a 5 anos, nas etapas de educação maternal e pré I e II. A doação dos brinquedos foi feita à diretora Vera Lúcia Leal, juntamente com a coordenadora pedagógica, Claudia Macedo.

A conselheira Lourdes Lima destacou o trabalho realizado na escola e afirmou seu interesse em levar os demais conselheiros para conhecer o espaço.

“É na creche que nós, seres humanos, construímos o que seremos no futuro, por isso é preciso incentivar as crianças e os professores sobre a importância de conhecerem os barquinhos e sua tradição, não apenas religiosa, mas também econômica e social”, afirmou.

O conselheiro aposentado Nelson Chaves, idealizador da exposição Canoas de Promesseiros, defendeu a importância de cuidar da educação infantil, amparada pela constituição, o que também se torna uma função do estado. “A procissão fluvial representa o dia a dia das pessoas e a doação dos barcos, revela por trás do presente, o carinho e o amor às crianças”, destacou.

Estiveram presentes, durante a entrega, representantes da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), a chefe de gabinete Trycia Carrera e o assessor técnico do gabinete, Luciano Maués. Eles agradeceram aos conselheiros do Tribunal e aos servidores da escola pelo compromisso com a educação, principal por ser agente transformador da sociedade.

Referência

A Escola Professor Orlando Bitar tornou-se centro de referência em educação infantil como a primeira integrante do Programa Creches por Todo Pará, lançado pelo governo estadual em 2021 com o objetivo de ampliar o número de vagas para crianças de 0 a 5 anos de idade, possibilitando às mães maior segurança para se inserirem no mercado de trabalho.

Responsabilidade Social

A cada edição, a Corte de Contas Paraense realiza uma seleção dos artesãos para participar da exposição, como forma de assegurar oportunidade para todos. O projeto estimula a geração de emprego e renda, além da responsabilidade social promovida ao final da exposição.

Foto: DIvulgação